– Popierał pan migrację, tworzył projekty pilotażowe. Czy to się dzisiaj zmieniło? Czy jest pan za tym, żeby migranci forsowali polskie granice? – zapytał kandydat PiS prezydenta Warszawy na poniedziałkowej debacie prezydenckiej .

– To wy szykowaliście za waszych rządów centra integracji migrantów. Ja w 2015 roku walczyłem, aby zabezpieczyć granice. Walczyliśmy, aby rozwiązywać problemy migrantów w krajach trzecich i wywalczyłem zapis, który mówi, że my nie będziemy przyjmowali żadnych migrantów, jeżeli pomożemy Ukrainie. I to się właśnie stało – odparł prezydent Warszawy.