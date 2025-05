Tego produktu nigdy nie było w Rossmannie. Od dawna jest hitem w sklepach z bielizną

Do niedawna produkt ten można było znaleźć głównie online albo w dużych sklepach z bielizną. Teraz dostępny będzie na półkach każdego Rossmanna. Dla wielu kobiet to rzecz zmieniająca życie – gdy w czasie miesiączki nie muszą już używać tamponów i podpasek. Oszczędność pieniędzy, bycie eko i wygoda. Wiecie już o czym mowa? W Rossmannie kupicie majtki menstruacyjne. I to znanej firmy.