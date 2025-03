Arabskie perfumy 5 rzeczy, których nie wiecie. Hit czy kit? Fot. Montaż:naTemat.pl

Arabskie perfumy – 5 rzeczy, których nie wiesz. Hit czy kit?

1. Arabskie perfumy są tanie, ALE nie aż tak tanie, jak w innych krajach...

Arabskie perfumy marek takich jak Al Rehab i Lataffa są znane ze swojej przystępnej ceny. To jeden z powodów, dla których zdobyły tak dużą popularność. Ich europejskie odpowiedniki w podobnej cenie nie pachną tak intensywnie.

Porównując stosunek ceny do jakości, można powiedzieć, że zapachy te są dość tanie, ale okazuje się, że na rynku międzynarodowym można znaleźć je jeszcze taniej niż w Polsce.

Na Bliskim Wschodzie perfumy są dostępne po niższych cenach niż w krajach Europy czy Ameryki Północnej. W Polsce, ceny tych perfum wynoszą od około 50 do 60 zł za butelkę o pojemności 35–50 ml. W Arabii Saudyjskiej, gdzie produkcja tych perfum ma miejsce, ceny mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne ze względu na brak kosztów importu i podatków.

2. Zapachy bywają "dziwne" dla europejskiego nosa

Wydaje ci się, że zaskakujące są nuty korzenne? To nic w porównaniu do arabskich perfum! Oto kilka najdziwniejszych dla europejskiego nosa propozycji zapachowych:

Oud i skóra (Leather Oud) Perfumy: Creed Royal Oud , Lataffa Oud for Glory Oud i tytoń (Tobacco Oud) Perfumy: Tom Ford Oud Wood , Al Haramain Tobacco Oud Kadzidło i mirra (Incense and Myrrh) Perfumy: Al Haramain Amber Oud , Ajmal Amber Wood Róża i grzyby (Rose and Mushroom) Perfumy: Ajmal Rosewood Mięta i przyprawy (Mint and Spices) Perfumy: Al Haramain Amber Oud Piżmo i Ambergris (Zwierzęce zapachy) Perfumy: Al Haramain Ambergris Miód i curry (Honey and Curry) Perfumy: Al Haramain Honey Oud

Te perfumy oferują naprawdę unikalne połączenia zapachów, które wyróżniają się na tle tradycyjnych kompozycji!

3. Arabskie perfumy to nie tylko Lataffa

Ta marka wydaje się najpopularniejsza, szczególnie patrząc na jej dostępność w drogeriach takich jak Hebe czy Rossmann. W rzeczywistości w Polsce mamy do dyspozycji o wiele więcej arabskich marek perfum. A wśród nich:

Al Rehab : Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek arabskich perfum w Polsce. Al Rehab oferuje szeroką gamę zapachów, które są zarówno przystępne cenowo, jak i bardzo trwałe. Cechują się intensywnymi, orientalnymi nutami, w tym oud, piżmem i kadzidłem. Raghba : Kolejna popularna marka, której perfumy charakteryzują się zrównoważonymi kompozycjami z nutami wanilii, drzewa sandałowego, owoców i kadzidła. Ajmal : Choć nie jest to aż tak powszechnie dostępna marka, jak Al Rehab, Ajmal jest ceniona przez miłośników perfum za wyjątkowe, luksusowe kompozycje. Perfumy Ajmal są często bardziej zaawansowane, charakteryzują się bogatymi, intensywnymi zapachami. Swiss Arabian : Perfumy tej marki to połączenie arabskich tradycji z europejskim stylem. Swiss Arabian jest znany z tworzenia unikalnych zapachów, które przyciągają zapachami oud, piżma i kadzidła.

4. Nie zawierają alkoholu

Wiele arabskich perfum nie zawiera alkoholu, ale to wcale nie czyni ich mniej trwałymi. Europejskie perfumy prawie zawsze zawierają alkohol, co może być problematyczne dla osób z wrażliwą skórą.

Aplikacja na włosy jest niewskazana, bo alkohol je wysusza. Jeśli chodzi o arabskie zapachy, zamiast klasycznych perfum w sprayu, często spotykane są olejki perfumowane, które nakłada się punktowo na ciało i które stopniowo uwalniają swój zapach przez długie godziny.

5. Trwałość olejków i głębia zapachów

W perfumach arabskich istotną rolę odgrywają naturalne olejki eteryczne. Oud, często nazywany "czarnym złotem perfumiarstwa", nadaje kompozycjom charakterystyczną, dymną głębię. A róża damasceńska wnosi słodką, aksamitną nutę, a szafran i ambra dodają wyrafinowanego ciepła.