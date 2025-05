Stanowski w koszulce z linkiem do zbiórki. Los Ignasia poruszył tysiące Polaków

Dzięki jego wystąpieniu temat choroby Ignasia zyskał ogólnopolski rozgłos. Wpłaty zaczęły spływać lawinowo – do wtorkowego poranka (13 maja, godz. 10:54) uzbierano już 8 319 854 zł. To połowa potrzebnej sumy, ale kluczowe jest tempo.

Czas gra przeciwko Ignasiowi. Realna nadzieja na leczenie

To choroba, która prowadzi do stopniowego zaniku mięśni, a w Polsce nie istnieje jeszcze skuteczna metoda leczenia. Terapia genowa dostępna w Stanach Zjednoczonych daje jednak nadzieję. Ale to kosztowna nadzieja – 16 milionów złotych to cena, jaką trzeba zapłacić za szansę na życie.