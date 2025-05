Stanowski nagle zwrócił się do Nawrockiego. "Chciałbym wiedzieć". Fot. Fot. Republika/YouTube

Debata rozpoczęła się w piątek o godzinie 20:00. Zaproszenia otrzymali wszyscy kandydaci na urząd prezydenta, z wyjątkiem Macieja Maciaka, który głosi prorosyjskie poglądy.

Udziału nie wzięli Rafał Trzaskowski oraz Magdalena Biejat. Ostatecznie w studiu prawicowej stacji pojawili się: Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak, Adrian Zandberg, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski oraz Marek Woch.

W mowie końcowej, twórca Kanału Zero wystosował apel do Karola Nawrockiego ws. afery mieszkaniowej z kawalerką w Gdańsku i panem Jerzym. – Chciałbym pana prosić, żeby zorganizował pan poważną konferencję prasową, mówię to chyba w imieniu wszystkich dziennikarzy, podczas której wytłumaczy pan tę sprawę, która wokół pana fruwa i na razie wyjaśniona do końca nie została, Liczyłbym, żeby pan to zrobił – mówił.

Krzysztof Stanowski dodał: – Chciałbym wiedzieć po prostu, czy osoby, które zawodowo zajmują się na co dzień wyłudzaniem kilometrówek, rzeczywiście mają rację, że pan z kolei wyłudził mieszkanie. Chciałbym wiedzieć, kto ma w tym wszystkim rację i chciałbym, żeby poszedł pan do tego poważnie, bo prezydentura to jest poważna sprawa i Polacy mają prawo wiedzieć.

Karol Nawrocki, gdy przyszła jego kolej na wypowiedź podsumowującą, nie odniósł się do słów Stanowskiego.

– Jestem człowiekiem z krwi i kości. Z drugiej strony mamy rezultat politycznego laboratorium, wspierany przez deweloperów, biznesmenów, pana Sorosa i niemieckie fundacje. Dlatego proszę i apeluję do was wszystkich, aby każdy z was, moi kochani rodacy 18 maja miał swoje Monte Cassino. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od ognia artyleryjskiego, niezależnie od znoju, 18 maja musimy zawiesić biało-czerwoną flagę na wzgórzu, któremu na imię Polska – mówił na koniec.

Debata prezydencka w Telewizji Republika

Jako pierwszy o aferze mieszkaniowej wspomniał Adrian Zandberg. Podczas zadawania pytania, z jego strony padł mocny komentarz w kierunku kandydata wspieranego przez partię PiS.

– Drodzy państwo, starzejmy się jako naród bardzo szybko. Jest coraz więcej osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób, które potrzebują pomocy. Pan Karol Nawrocki nie wspomniał o takich osobach, wiecie państwo świetnie, dlaczego o nich nie wspomniał, ale to jest realny problem, naprawdę realny problem, bo my musimy nie tylko zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, ale także na taką bezpośrednią codzienną pomoc – powiedział.

– Tego brakuje: pomocy w zakupach, pomocy w tym, żeby ktoś przyniósł leki, żeby ktoś pomógł tej starszej, niepełnosprawnej osobie posprzątać. Jeśli państwo tego nie robi, jeśli państwo zostawia ludzi bez wsparcia, to wtedy oczywiście pojawi się jeden albo drugi cwaniak, który będzie chciał wyłudzić od starszej osoby mieszkanie, a potem zostawi ją na lodzie – dodał Zandberg.