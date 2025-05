Pokazano pierwsze zdjęcie "The Paper", mockumentu o dziennikarzach, który współtworzy Greg Daniels z "The Office" Fot. materiał prasowy

Amerykańskie "Biuro" ze Stevem Carellem ("Mój piękny syn"), Johnem Krasinskim ("Ciche miejsce") i Jenną Fischer ("Ostrza chwały") nie powstałoby bez oryginału stworzonego przez brytyjskich komików: Ricky'ego Gervaisa ("After Life") i Stephena Merchanta ("Idiota za granicą"). Mockument śledzi codzienne życie pracowników biura firmy papierniczej Dunder Mifflin w Pensylwanii, którzy pracują pod kierownictwem ekscentrycznego i samolubnego Michaela Scotta (w oryginale grał go Gervais, w znacznie popularniejszej adaptacji – Carell).

Mockumentalny format "The Office" zaintrygował widzów na całym świecie. Nic więc dziwnego, że inni twórcy telewizji chętnie zaczęli sięgać po ten satyryczny gatunek (m.in. "Misja: Podstawówka" i "Co robimy w ukryciu"). Niebawem publiczność ujrzy przedstawione w tym samym stylu co "Biuro" przygody redaktorów podupadającej gazety. Tak na pierwszej fotografii prezentuje się "The Paper".

Pierwsze zdjęcie z serialu "The Paper". To "Biuro", ale o dziennikarzach

"The Paper" serwisu streamingowego Peacock jest serialem opracowanym przez scenarzystę Grega Danielsa ("Parks and Recreation") i komika Michaela Komana ("Złoty dotyk Nathana"). W wywiadzie z czasopismem "The Hollywood Reporter" pierwszy z twórców wyjaśnił, że nad nowym mockumentem pracuje większość tej samej ekipy, która pomagała w narodzinach amerykańskiego "Biura".

Serial "The Paper" opowie o redaktorach zatrudnionych przez borykającą się z różnymi problemami gazetę ze Środkowego Zachodu. – Wiele wątków kręci się wokół tego jednego faceta granego przez Domhnalla Gleesona, który próbuje przywrócić gazecie jej dawną świetność, ale nie ma odpowiedniego budżetu, by zatrudnić reporterów – zapowiedział Daniels. Scenarzysta dodał, że "złoczyńcą będzie tutaj internet i możliwość bezpłatnego przeglądania wiadomości".

W obsadzie satyry wymieniono takie nazwiska jak Domhnall Gleeson ("Ex Machina"), Sabrina Impacciatore ("Biały Lotos") Melvin Gregg ("The Blackening"), Chelsea Frei ("Lista marzeń"), Ramona Young ("Jeszcze nigdy…") oraz Alex Edelman ("Live from the BBC. Po zagranicznych mediach krąży pierwsze zdjęcie z "The Paper", na którym widzimy, jak irlandzki odtwórca redaktora naczelnego z uśmiechem na ustach wygłasza mowę zaadresowaną do całej redakcji.

