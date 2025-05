Za jakie wykroczenia rowerzysta może dostać mandat jak kierowca samochodu? Fot. Adam STASKIEWICZ/East News

REKLAMA

Rower w świetle prawa traktowany jako pojazd, a rowerzysta jako kierujący. Oznacza to, że ma obowiązek znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Za ich nieprzestrzeganie kierujący może zostać ukarany. Które wykroczenia są podobne lub te same jak w przypadku kierowania samochodem?

Za jakie wykroczenia rowerzysta może dostać mandat jak kierowca samochodu?

Jazda pod wpływem alkoholu

To jedno z najsurowiej karanych wykroczeń. Kary są więc adekwatne i mogą się

Za jazdę rowerem w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości 1000 zł . W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi) mandat wynosi 2500 zł.

REKLAMA

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem, a nie przestępstwem, chyba że dojdzie do spowodowania wypadku. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Złamanie przepisów na przejazdach kolejowych

Rowerzyści muszą przestrzegać tych samych zasad na przejazdach kolejowych co kierowcy samochodów. Za naruszenie zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, gdy sygnalizacja świeci się na czerwono lub gdy zapory są opuszczone bądź ich opuszczanie zostało rozpoczęte, grozi mandat w wysokości 2000 zł.

Spowodowanie kolizji drogowej

Rowerzysta, który jest sprawcą kolizji drogowej, może zostać ukarany mandatem w wysokości 1500 zł plus ewentualne mandaty za inne wykroczenia, które przyczyniły się do zdarzenia.

REKLAMA

Mandaty mogą się bowiem sumować, jeśli rowerzysta popełni ich kilka jednocześnie. Np. w 2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim pijany rowerzysta (1,5 promila - 2000 zł) wjechał w prawidłowo zaparkowane auto (1500 zł) i dostał... 4000 złotych mandatu.

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

Za to wykroczenie rowerzysta może otrzymać mandat w wysokości 1000 zł.

Korzystanie z telefonu podczas jazdy

Jeśli rowerzysta podczas jazdy trzyma telefon w ręku (np. rozmawiając lub pisząc), może zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

Szczególnie dotyczy to nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na nie. Mandat za to wykroczenie wynosi od 50 zł do 500 zł. Podobna kara grozi za omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

REKLAMA

---

Większość naruszeń przepisów przez rowerzystów kwalifikowana jest jako wykroczenia. Jednak, jeśli rowerzysta, spowoduje wypadek (nawet na trzeźwo), w którym inna osoba odniesie obrażenia ciała na okres powyżej 7 dni lub zginie, będzie odpowiadał karnie za przestępstwo z art. 177 Kodeksu karnego.