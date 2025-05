W sobotę 10 maja do Kijowa przyjechali prezydent Francji Emmanuel Macron , premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz oraz premier Polski Donald Tusk. Spotkanie z Zełenskim odbyło się w ramach tzw. koalicji chętnych .

Europejscy liderzy wspólnie wykonali telefon do prezydenta USA, Donalda Trumpa. Jednym z głównych tematów była możliwość ogłoszenia 30-dniowego rozejmu między Ukrainą a Rosją.

Wizyta nie obyła się jednak bez kontrowersji. Premier Tusk podróżował w innym wagonie niż pozostali przywódcy, co stało się przedmiotem spekulacji i komentarzy, zwłaszcza ze strony jego politycznych oponentów w Polsce.

Dziennik "Rzeczpospolita" zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z pytaniem o powody takiego rozwiązania. Rzecznik resortu, Paweł Wroński, odpowiedział, że organizacją wizyty zajmowała się strona ukraińska i to do niej należy kierować pytania.