Przed nami 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. W ubiegły roku Kryształowy Mikrofon powędrował do rąk niebinarnej gwiazdy Nemo , która reprezentowała Szwajcarię utworem "The Code" . Tegoroczna edycja europejskiego święta muzyki odbędzie się zatem w hali St. Jakobshalle w Bazylei.

Polskę podczas tegorocznego święta muzyki będzie reprezentować Justyna Steczkowska , która pierwszy raz zaśpiewała na eurowizyjnej scenie trzy dekady temu. Teraz powraca z utworem "Gaja" . Tworząc go, 52-letnia gwiazda z Rzeszowa inspirowała się słowiańskimi wierzeniami i motywami związanymi z naturą. Polska artystka stanie do walki o przejście do wielkiego finału już dziś. Oto kto może oddać na nią głos.

Eurowizja 2025. Jak głosować na Justynę Steczkowską i piosenkę "Gaja"?

Na to, którzy reprezentanci przejdą do sobotniego finału, wpływ mają również widzowie podpięci pod tzw. "Resztę świata" (fani pochodzący z państw, które nie biorą udziału w konkursie) - ich głosy są wysyłane za pośrednictwem strony internetowej www.esc.vote.

Kto wystąpi w pierwszym półfinale Eurowizji 2025? (KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW)

3. Słowenia (Klemen, "How Much Time Do We Have Left")