To jemu zawdzięczamy ten kultowy hit. Teraz będzie reprezentował San Marino na Eurowizji

Rozpoczęcie Konkursu Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. Tegorocznym reprezentantem San Marino jest Gabry Ponte. To Włoch, który w Bazylei zaprezentuje swoją piosenkę "Tutta l’Italia". Ale to niejedyny utwór, który w jego wykonaniu mogą znać słuchacze. To on bowiem stoi za kultowym hitem "Blue (Da Ba Dee)". Jego kariera skrywa jeszcze jedną ciekawostkę.