TOP 10 najlepszych piosenek z Eurowizji według cahtuGPT.

1. Edyta Górniak – "To nie ja!" (1994)

Polska od 1994 roku walczy o zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji. Pierwszą reprezentantką w tym konkursie została Edyta Górniak. W Point Theatre w Dublinie zaśpiewała utwór "To nie ja!" ze słowami napisanymi przez Jacka Cygana i muzyką Stanisława Syrewicza.

Swoim potężnym jak dzwon głosem zachwyciła słuchaczy. Ostatecznie uplasowała się na drugim miejscu. Otarła się o wygraną. Od tamtej pory wciąż pozostaje wykonawczynią z Polski z najlepszym wynikiem w tym konkursie. Sztuczna inteligencja na miejscu pierwszym w zestawieniu dziesięciu najlepszych piosenek eurowizyjnych wskazała właśnie tę, którą zaśpiewała Górniak – "To nie ja!".

2. Donatan & Cleo – "My Słowianie (We Are Slavic)" (2014)

Od występu Cleo z kawałkiem "My Słowianie" minęło ponad dziesięć lat. Niektórzy pewnie dobrze pamiętają słynne show z ubijaniem masła przez towarzyszące wokalistce na scenie tancerki i modelki. Piosenka, którą wykonywała wtedy Cleo była utrzymana w stylistyce hip-hopu z elementami folku i R&B. Producent Donatan otwarcie mówił, że powstała dla żartu.

Ostatecznie okazało się, że spodobała się europejskiej publiczności – głosami widzów utwór "My Słowianie" zajął 5. miejsce. Natomiast po zsumowaniu z punktami od jurorów Polska znalazła się na 14. miejscu podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji. ChatGPT umieścił przebój Cleo na drugim miejscu w swoim zestawieniu.

3. Michał Szpak – "Color of Your Life" (2016)

Występ, który pozwolił Polsce znaleźć się w najlepszej dziesiątce podczas Eurowizji, to ten Michała Szpaka. Wokalista z silnym głosem i charakterystycznymi długimi włosami, zaśpiewał balladę pt. "Color of Your Life". Swoim emocjonalnym show na sztokholmskiej scenie oczarował publiczność.

Gdyby o ostatecznej pozycji decydowali sami widzowie, Szpak byłby na 3. miejscu. Po doliczeniu głosów jurorów był ostatecznie ósmy. Sztuczna inteligencja utwór "Color of Your Life" także umieściła w TOP10.

4. Ochman – "River" (2022)

Udział Krystiana Ochmana w Eurowizji dawał Polakom nadzieję na w końcu dobre show i "przyzwoite" miejsce w konkursie po latach niepowodzeń. Śpiewak nie zawiódł publiczności i występem z piosenką "River", która łączyła w sobie elementy opery i popu, zapewnił sobie miejsce w finale.

Tam ostatecznie po zsumowaniu głosów widzów i jurorów otrzymał 151 punktów, co dało – 12. miejsce. Taki wynik (mimo że niższy od bukmacherskich notowań) i tak był dużym sukcesem – przyniósł polskim fanom Eurowizji mnóstwo radości. Teraz ChatGPT piosenkę Ochmana pt. "River" umieścił na czwartej pozycji.

5. Ich Troje – "Keine Grenzen – Żadnych granic" (2003)

Zespół Ich Troje reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2003 roku z utworem "Keine Grenzen – Żadnych granic". Piosenka nawoływała do jedności i pokoju między narodami. Michał Wiśniewski wraz ze swoją grupą ostatecznie zajął miejsce 7. To drugi najlepszy wynik Polaków na tym konkursie.

Ich Troje powróciło jeszcze na Eurowizję w 2007 roku, ale już bez tak spektakularnych rezultatów. Piosenka "Follow My Heart" nie weszła nawet do finału. Z sentymentem przez wielu wspominany jest natomiast show z piosenką "Keine Grenzen – Żadnych granic". Sztuczna inteligencja także postanowiła wyróżnić tamten występ Wiśniewskiego.

6. Blue Café – "Love Song" (2004)

Choć może zapomniany, ale – według ChatuGPT – wart przypomnienia występ zespołu Bleu Cafe dał Polsce miejsce 17. podczas 49. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2004 roku. Grupa z Tatianą Okupnik na czele zaprezentowała wówczas piosenkę pt. "Love Song". Kawałek był chwalony za swój oryginalny styl i brzmienie inne niż typowe eurowizyjne schematy, ale finalnie nie poniósł się wśród słuchaczy z Europy.

7. Tulia – "Fire of Love (Pali się)" (2019)

Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak – w swojej muzyce stawiają na biały śpiew i stroje ludowe. Tak też zaprezentowały się na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji w Tel-Awiwie. Trzeba przyznać, że ich piosenka "Fire of Love (Pali się)" wyróżniała się niepowtarzalnym brzmieniem: połączeniem folku i popu.

Niestety utwór ostatecznie nie zaskarbił sobie serc widowni, a dla zespołu Tulia zabrakło miejsca w finałowej dwudziestce. Znalazło się ono jednak w zestawieniu TOP10 najlepszych polskich piosenek z Eurowizji według sztucznej inteligencji.

8. Blanka – "Solo" (2023)

– Bejba – tym słowem zaczynał się słynny hit Blanki na Eurowizji. Początkowo jej udział w konkursie wywołał w Polsce skrajne emocje, bowiem wokalistka wygrała w preselekcjach z Janem, który był typowany na zwycięzcę. Finalnie rok 2023 należał do piosenki "Solo", którą mogliśmy usłyszeć na każdym kroku.

Blanka od tamtej pory jest nazywana polską Bejbą. Niektórzy nie byli zachwyceni wokalem gwiazdy, ale jej show z tanecznymi popisami miało ostatecznie dobry odbiór, a dziś jest wspominane z sentymentem. "Solo" nie przyniosło Blance wysokiego miejsce na Eurowizji. W finale skończyła jako dziewiętnasta.

9. Gromee feat. Lukas Meijer – "Light Me Up" (2018)

To jedno z tych miejsc w zestawieniu TOP10 piosenek z Eurowizji według ChatuGPT, które może zaskakiwać najbardziej. W 2018 roku z Polski na słynny konkurs pojechał DJ Gromee oraz szwedzki wokalista Lukas Meijer. Panowie wykonali utwór "Light Me Up". Nie dał on nam jednak szans na udział w finale.

Lekkie fałszowanie Meijera i słynny "układ" DJ, który pokazywał "fale" do kamery – mogły zapisać się w pamięci widzów Eurowizji. Sztuczna inteligencja postanowiła wymienić tę piosenkę, tłumacząc, że stała się ona radiowym hitem i cieszyła się szeroką popularnością poza Eurowizją.

10. Justyna Steczkowska – "Sama" (1995)

Był rok 1995, a Justyna Steczkowska miała 23 lata. TVP wytypowało ją na reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Nadzieje naszych rodaków na muzyczne podbicie Europy były ogromne po sukcesie Edyty Górniak. Steczkowskiej zależało, aby nie prezentować typowo festiwalowej piosenki, bowiem miała swój styl, w którym czuła się najlepiej.

Ostatecznie zaśpiewała balladowy utwór pt. "Sama". Artystce na scenie w Dublinie towarzyszyły siostry – Krystyna i Magda Steczkowskie, a także zespół Trebunie-Tutki. Piosenkarka skończyła wówczas na miejscu 18. Sztuczna inteligencja w ostatniej propozycji najlepszych dziesięciu piosenek z Eurowizji postanowił wyróżnić właśnie emocjonalny występ Steczkowskiej z balladą "Sama".

Teraz Steczkowska po równo 30 latach od tamtego występu wraca na eurowizyjną scenę. 13 maja w pierwszym półfinale 69. odsłony konkursu Eurowizji pokaże swoje energetyczne show z utworem "Gaja". Jak pójdzie jej tym razem – przekonamy się już we wtorkowy wieczór.