Szwecja jest zdecydowanym liderem w notowaniach bukmacherów – jej szanse na zwycięstwo oceniane są aż na 39 procent, co mogłoby przynieść temu krajowi już ósmy triumf w historii konkursu. Tym razem jednak potencjalna wygrana Szwedów raczej nie wywoła takiej fali krytyki, jak miało to miejsce po drugim zwycięstwie Loreen w 2023 roku .

Grupa sympatycznych Finów, którzy są już idolami eurowizyjnych fanów, wyraźnie wyróżnia się na tle dotychczasowych reprezentantów Szwecji – nie tylko unikalnym połączeniem komediowego stylu z retro estetyką (w kontrze do typowego, radiowego popu, do którego przyzwyczaili nas Skandynawowie), ale także językiem.

Piosenka "Bara Bada Bastu" wykonywana jest nie po angielsku, lecz w ostrobotnickim dialekcie języka szwedzkiego, używanym w regionie Ostrobotnia w południowo‑zachodniej Finlandii, w którym mieszkają Kevin, Axel i Jakob. Co więcej, po raz pierwszy od 27 lat utwór śpiewany po szwedzku (choć ze wplecionymi fińskimi słowami) zwyciężył w preselekcjach do Eurowizji w tym kraju.

Polak autorem "Bara Bada Bastu" Kaj. Hit Szwecji może wygrać Eurowizję 2025

Co ciekawe, współautorem "Bada Bada Bastu" jest Polak, Robert Skowroński. To polski muzyk, autor tekstów i producent muzyczny, który urodził się 28 kwietnia 1980 roku w Warszawie. Po ukończeniu kursu musicalowego w The Urdang Academy w Londynie, przeprowadził się do Sztokholmu, gdzie rozpoczął karierę muzyczną.