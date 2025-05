We wtorek IMGW ogłosił alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami. "Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C,2°C , przy gruncie do -2, -3°C." – czytamy w komunikacie. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 23 i potrwają do jutra do godziny 7 rano.