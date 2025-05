– Najpierw było mówione, że cała kwota została zapłacona i to jest w akcie notarialnym, który jak rozumiem, był prezentowany. A później, że jednak pan Jerzy był w takim stanie, że nie można mu było dać tych 120 tysięcy, więc kapał w ratach przez ileś tam lat. No ale zaraz – w akcie notarialnym było, o ile ja dobrze pamiętam, napisane, że cała suma została przekazana. Jak mówię, Karol Nawrocki nie ma z tego dobrego wyjścia i w mojej ocenie powinien po prostu zrezygnować – mówił Hołownia.

– To nie jest jego czas, to nie jest jego runda, to nie jest jego okrążenie. W Polsce nie mogą mieć przekonania, że wybierają prezydenta, który najpierw będzie dbał o swój interes, a nie o to, żeby komuś pomóc. To tak nie działa i ludzie to instynktownie czują, niezależnie od tych wszystkich przepływów elektoratów czy żelaznych elektoratów – dodał Szymon Hołownia.