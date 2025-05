Szymon Hołownia z żoną Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Urszula Brzezińska-Hołownia w rozmowie z TVN24 opowiadała o kampanii wyborczej, pracy w wojsku, a także jej relacji z Szymonem Hołownią. Pojawiło się też pytanie o sprawy światopoglądowe i prawa kobiet.

Dopytywana o to, czy jako pierwsza dama zabierałaby głos w kontrowersyjnych tematach, m.in. dotyczących aborcji, stwierdziła, że "to jest naturalne". – Tak jak wszyscy jestem obywatelką tego kraju i mam swoje opinie. Jeżeli chodzi o kobiety, to jest temat rzeka – dodała.

Urszula Brzezińska-Hołownia: W sprawie aborcji nasze opinie różnią się

Żona marszałka Sejmu w tej kwestii odpowiedziała bez owijania w bawełnę. – Jeśli chodzi o aborcję, nasze opinie z Szymonem się dosyć różnią, bo ja uważam, że to kobieta powinna decydować o swoim życiu, bo to ona będzie żyła z tym wyborem, bez względu na to, jaki wybór podejmie – podkreśliła.

Jak wspomniała, ten wybór nie może być oparty na lęku, a najczęściej tak jest. – Kobieta nie wie, czy będzie w stanie wychować to dziecko, czy będzie w stanie wychować dziecko sama, niepełnosprawne. Czy będzie w stanie podołać tej roli, czy jest na tyle silna. Żeby mogła to stwierdzić bez tego lęku, musi mieć wsparcie psychologiczne, żeby lekarze powiedzieli jej, z czym będzie się to wiązało, jeśli zdecyduje się urodzić – kontynuowała.

Brzezińska-Hołownia stwierdziła, że kobieta "nie może być w żaden sposób piętnowana, jeżeli dokona takiego czy innego wyboru. To ona powinna zdecydować, bo to jest jej życie".

