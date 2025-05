Hołownia ostro o aferze z Nawrockim na debacie: Proszę mnie teraz pozwać

– Proszę być ostrożnym. Po tym, co pan mówi, żeby pan się nie spodziewał pozwu. Zachęcam widzów do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Tam jest film opisujący, jak wyglądała sprawa mieszkania pana Jerzego . Pomogłem człowiekowi, kupiłem od niego mieszkanie, które ostatecznie przekazałem na cele charytatywne . Proszę być spokojny o los tego mieszkania – mówił Karol Nawrocki.

– Wie pan, ja tam nie mam żadnej teczki w służbach specjalnych, pan widać ma. Dobrze, że pan powiedział, że to aktualne wyjaśnienie, bo miał pan ich już pięć, które nawzajem się znosiły. Ja powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą. Skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił 120 tys. zł za wykup nieswojego mieszkania, skorzystał ze zniżki, która mu się nie należała, żeby wyprowadzić haniebnie majątek komunalny do prywatnego. Proszę mnie teraz pozwać, panie Karolu, jeśli to nie jest prawda – odparł w ripoście Szymon Hołownia.