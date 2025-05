7 owoców i warzyw, które może jeść twój pies. I jeden śmiertelny Fot. Canva

Kiedy siadasz na kanapie z miską świeżych owoców albo kroisz warzywa do obiadu, obok ciebie pojawia się ON – twój pies, z tym spojrzeniem, które mówi "daj kawałek". I może cię to zaskoczy, ale bardzo często możesz się z nim podzielić tym, co masz na talerzu.

Psy nie muszą jeść tylko suchej karmy. Wprost przeciwnie – wiele owoców i warzyw to dla nich naturalne źródło witamin, błonnika i nawodnienia. Ale uwaga – nie wszystko, co zdrowe dla ciebie, jest dobre także dla pupila.

7 owoców i warzyw, które może jeść twój pies. Jeden z nich to niebezpieczny

1. Marchewka – zdrowy chrupak Surowa lub gotowana, jest niskokaloryczna i pełna beta-karotenu. Idealna do gryzienia, dobra na zęby i trawienie.

2. Jabłko – z umiarem i bez pestek Bogate w błonnik i witaminy. Ale uwaga – zawsze bez gniazda nasiennego. Pestki są toksyczne.

3. Arbuz – letni orzeźwiacz Prawie sama woda – idealny na upały. Usuń pestki i skórę, a kawałek schłodzonego arbuza będzie dla psa pyszną nagrodą.

4. Dynia – naturalna pomoc na trawienie Gotowana dynia łagodzi biegunki i zaparcia. Działa jak naturalny prebiotyk, a do tego jest lekkostrawna.

5. Ogórek – mało kalorii, dużo wody Świetna przekąska, zwłaszcza dla psów z nadwagą. Pomaga się nawodnić i zawiera antyoksydanty.

6. Borówki – psie superfoods Małe, ale pełne mocy. Przeciwutleniacze i witamina C wspierają odporność i działają przeciwstarzeniowo.

7. Bataty (słodkie ziemniaki) – zdrowa dawka energii

Gotowane bataty to świetne źródło błonnika, witaminy A, C i kilku minerałów. Są lekkostrawne i delikatne dla żołądka psa. Podawaj bez przypraw, najlepiej w formie ugotowanej lub upieczonej – nie na surowo. To wartościowa przekąska lub dodatek do posiłku.

Winogrona – MIT, który może zaszkodzić To NIE jest bezpieczna przekąska. Nawet mała ilość może uszkodzić nerki psa. Nie testuj tego – weterynarze alarmują od lat.

Pamiętaj: To, że pies coś chętnie zje, nie znaczy, że powinien. Warzywa i owoce mogą urozmaicić jego dietę, ale zawsze zaczynaj od małych ilości i obserwuj reakcję. I trzymaj się z daleka od winogron – to nie mit, to zagrożenie.