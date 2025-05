1. Czekolada i kakao

2. Winogrona i rodzynki

3. Awokado

4. Liście rabarbaru

5. Cebula, czosnek, szczypiorek

Rośliny z rodziny amarylkowatych (cebula, czosnek, por, szczypiorek) zawierają związki, które niszczą czerwone krwinki u psów , co prowadzi do anemii hemolitycznej, osłabienia, żółtaczki i trudności w oddychaniu. Jak podkreśla lekwet.eu , cebula i szczypiorek są szkodliwe dla zwierząt w każdej postaci – zarówno surowe, ugotowane, smażone, jak i w formie sproszkowanej.

6. Orzechy makadamia

Orzechy makadamia zawierają substancję toksyczną dla czworonogów. Spożycie zaledwie kilku orzechów makadamia przez pupila może prowadzić do osłabienia, wymiotów, drżenia mięśni, hipertermii, a w skrajnych przypadkach do paraliżu tylnych kończyn. Jak podkreśla petsbest.com , zaledwie sześć orzechów może spowodować poważne zatrucie u małego psa.

7. Alkohol

Wskutek tego może dochodzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, takich jak uszkodzenia układu nerwowego, wątroby i serca. Ponadto, jak zaznacza klinikaszmaragdowa.pl , obecny w piwie chmiel może prowadzić do trudności w oddychaniu, drgawki, a nawet zgon.

8. Ciasto drożdżowe

Warto podkreślić, że rozszerzenie i skręt żołądka to stan zagrażający życiu, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Dodatkowo fermentacja drożdży wytwarza etanol, który może prowadzić do zatrucia alkoholowego, objawiającego się drgawkami, śpiączką, a nawet śmiercią.

9. Kofeina (kawa, herbata, napoje energetyczne)

Kofeina jest silnie toksyczna dla psów ze względu na zawarte w niej metyloksantyny. Jak informuje lekwet.eu, może prowadzić do przyspieszenia tętna, nadpobudliwości, drżeń mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. Spożycie kawy przez czworonoga może również wywołać dolegliwości żołądkowe, takie jak wymioty i biegunka.

10. Ksylitol

Ksylitol – popularny składnik gum do żucia i produktów "bez cukru", może być śmiertelnie niebezpieczny dla psów. Powoduje gwałtowny wyrzut insuliny, co prowadzi do hipoglikemii (spadku poziomu cukru we krwi), drgawek, a w ciężkich przypadkach także do niewydolności wątroby czy śpiączki. Petsbest.com podaje, że ilość ksylitolu w zaledwie pięciu kawałkach gumy do żucia może zabić psa o wadze 29 kg.