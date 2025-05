Pies goni kota po mieszkaniu - co robić? Fot. Canva / oksanashufrych

Psy to drapieżniki, a instynkt pogoni jest silnie zakorzeniony w ich naturze i nie musi wynikać z agresji. Ruch, a zwłaszcza ucieczka, wyzwala w czworonogach odruch ścigania. Kot, który przebiega przez salon, uruchamia ten mechanizm. Wówczas pies rusza w pogoń za mruczkiem, który w panice ucieka na najwyższą półkę.

Niestety, część opiekunów bagatelizuje takie sytuacje, sądząc, że to nieszkodliwa zabawa. Można spotkać się z tym, że na widok gonitwy domownicy reagują śmiechem, a takie podejście nie pomaga – wręcz przeciwnie: może nieświadomie utrwalać niepożądane zachowanie psa, który w ten sposób otrzymuje uwagę i emocjonalną gratyfikację.

Jak dobre intencje mogą pogłębiać problem

Zdarza się, że opiekunowie próbują odciągnąć uwagę psa od kota, biegając za nim ze smakołykiem. Choć intencje są dobre, takie działanie często przynosi skutek odwrotny od zamierzonego, na co zwraca uwagę behawiorysta i trener psów Michał Dąbrowski (@michal__dabrowski).

"W ten sposób pies może pomyśleć, że my nagradzamy go za tę szarżę za kotem i że właśnie tak powinien się zachowywać, kiedy kot przemieszcza się po mieszkaniu" – wyjaśnia behawiorysta.

Jak oduczyć psa pogoni za kotem?

Jeśli pies ma tendencję do ganiania kota po mieszkaniu, warto skupić się na konsekwentnym treningu i pozytywnym wzmocnieniu, który pomoże psu zrozumieć, że spokojne zachowanie w obecności mruczka jest nagradzane.

Michał Dąbrowski wyjaśnia, że gdy pies goni kota, dobrym rozwiązaniem jest na chwilę odizolować psa, aby zrozumiał, że takie zachowanie jest niepożądane. Radzi również nagradzać czworonoga, gdy kot przemieszcza się po mieszkaniu, a pies zostaje spokojny i nie rusza w pogoń za mruczkiem.

Jak przyzwyczaić psa do kota?

Jeżeli pies nie miał wcześniej kontaktu z kotami, warto stopniowo przyzwyczajać go do ich obecności. Choć są to dwa różne gatunki zwierząt o różnych instynktach, mogą żyć w zgodzie i stworzyć silną więź, jeśli podejście opiekuna będzie odpowiednie.

Pies i kot mogą stworzyć silną więź Fot. Canva / TatyanaGl

Zacznij od wymiany zapachów. "Zamknij kota w oddzielnym pokoju i wejdź z psem do mieszkania. Pozwól psu obwąchać wszystko i powąchać kota przez szparę pod drzwiami, następnie wyjdź z psem i wypuść kota, pozwalając z kolei jemu poznać zapach psa" – radzą specjaliści ze Schroniska na Paluchu.

Z czasem, w kontrolowanych warunkach, daj zwierzakom możliwość stopniowej interakcji. Przed pierwszym spotkaniem warto zapewnić im aktywność, aby obie strony były zmęczone i w dobrym nastroju. Zabierz czworonoga na długi spacer, a z mruczkiem spędź czas na zabawie. Fizyczna aktywność pomoże rozładować nadmiar energii, sprzyjając spokojniejszemu i mniej stresującemu spotkaniu.

Podczas zapoznawania ważne jest, aby kot miał dostęp do bezpiecznego miejsca, do którego może się udać, gdy poczuje się niepewnie. Jak radzą specjaliści ze Schroniska na Paluchu, warto zachęcić mruczka, żeby zajął miejsce wysoko na szafce lub półce tak, aby mieć pewność, że pies go nie dosięgnie.

"Wejdź z psem na smyczy. Druga osoba niech zajmie się kotem, aby czuł się komfortowo. Daj psu czas na zapoznanie się z zapachem kota i postaraj się go wyciszyć przez węszenie czy ćwiczenie posłuszeństwa nagradzając go" – zalecają specjaliści ze Schroniska na Paluchu.

Jeśli pies nie potrafi się uspokoić, zabierz go na krótki spacer i wróć do domu. Kiedy będzie w stanie opanować się w obecności kota, stopniowo zmniejszaj dystans między zwierzakami, zachęcając mruczka do siadania na niższym poziomie. Powoli obniżaj miejsce, w którym siedzi kot, aż znajdzie się na poziomie psa.

Zawsze nadzoruj spotkania i nagradzaj pupile za pozytywne zachowanie. Unikaj karania, które może prowadzić do lęku i pogorszenia sytuacji. W miarę jak zwierzęta będą się adaptować, możesz zmniejszyć nadzór, jednak na początku zachowaj ostrożność.

