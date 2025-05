1. Flaming & Co (ul. Fryderyka Chopina 5)

We Flamingu psy są traktowane jak pełnoprawni członkowie rodziny. Na czworonogów czeka nie tylko miska z wodą, ale także specjalne menu przygotowane przez Psi Bufet. Jak czytamy na stronie restauracji, posiłki są tworzone ze świeżych składników, bez sztucznych barwników, wypełniaczy czy konserwantów.

2. Przegryź (ul. Mokotowska 52)

To miejsce idealne na śniadanie, lunch czy kolację z pupilem. Lokal oferuje specjalne menu dla psów – posiłki na bazie mięsa z rosołu i warzyw. Porcje są dostosowane do wielkości psa .

3. Bolek Pub & Restaurant (al. Niepodległości 211)

Bolek to przyjazne, tętniące życiem miejsce z ogródkiem, położone na Polach Mokotowskich – jednym z największych parków w Warszawie . Po spacerze wśród zieleni można wpaść tutaj ze swoim czworonogiem na coś smacznego. Psy są mile widziane i mogą spróbować dań z Psiego Bufetu.

4. Kawiarnia Las (Aleja Zjednoczenia 11)

Kawiarnia Las to bardzo klimatyczne miejsce z zielonym wnętrzem w sercu warszawskich Bielan – idealne dla miłośników natury. Czworonogi sa tu przyjmowane z otwartymi ramionami i mogą liczyć na porcję pełnowartościowej karmy o różnych smakach do wyboru.

5. Good Lood

6. British Bulldog Pub (Krucza 51)

British Bulldog Pub to tętniący życiem lokal serwujący angielskie piwo, śniadania i klasyczne domowe jedzenie. Czworonogi mogą tu liczyć na serdeczne przyjęcie oraz darmową porcję karmy o różnych smakach. To idealne miejsce dla miłośników brytyjskiego klimatu i ich pupili.

7. Rugs and More (Cecylii Śniegockiej 13/101)

Rugs and More to nowoczesna kawiarnia, w której serwowana jest wysokiej jakości kawa oraz świeże wypieki. Lokal serdecznie zaprasza wszystkie czworonogi. Każdy pupil może skosztować bezpłatnego przysmaku Pap‑Puccino.