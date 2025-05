Koszmarna prognoza pogody do końca maja. Tyle poczekamy na ciepłe dni

Obecnie mamy do czynienia z niespotykanym ochłodzeniem w maju. To, co dzieje się za oknem, bardziej przypomina październik, listopad lub marzec niż połowę jednego z najpiękniejszych miesięcy w roku. Ochłodzenie potrwa jeszcze długo, jednak już wiadomo, kiedy aura totalnie się zmieni. Na termometrach mają pojawić się temperatury sięgające nawet 28-30 stopni.