Kiedy dziecko może otrzymać 14. emeryturę? Musi zostać spełnione kilka warunków Fot. Marek BAZAK/East News

REKLAMA

Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, zwane potocznie "czternastką", pierwszy raz wypłacono w 2021 roku. Zostało wprowadzone (razem z "trzynastką", czyli 13. emeryturą), żeby wesprzeć osoby z mniejszymi dochodami.

W zeszłym roku 14. emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto (tyle też wynosiła minimalna emerytura), ale w tym roku wzrośnie o ponad 100 zł. Nie każda osoba otrzyma pełną kwotę. Należy spełniać kryterium dochodowe (próg został ustalony na 2900 zł brutto), które wyjaśniamy w tym artykule.

Komu przysługuje "czternastka? Na liście są nie tylko emeryci

14. emerytura wypłacana jest automatycznie (nie trzeba składać dodatkowych dokumentów) osobom, które mają prawo do następujących świadczeń:

REKLAMA

Emerytury (w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe, emerytury częściowe) Renty (w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowe, renty socjalne, renty rodzinne) Renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Rodzicielskie świadczenia uzupełniające (czyli tzw. emerytura matczyna) Świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne Świadczenia i zasiłki przedemerytalne

Choć mówi się o tym dodatkowym świadczeniu, jako o emeryturze, to jego odbiorcami nie są tylko emeryci (de facto to "dodatkowe roczne świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów). Na liście są także osoby pobierające rentę rodzinną.

REKLAMA

14. emeryturę mogą otrzymać też dzieci. W jakiej sytuacji?

Najbardziej nietypowe grono odbiorców to nastolatki. Nie każdy jednak oczywiście ma to liczyć. W jakiej sytuacji mogą dostać świadczenie? Kiedy osoba, której przysługiwała 14. emerytura, zmarła.

"Dziecko ma prawo do świadczenia po zmarłym, gdy było dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka, ale także w sytuacji, gdy było dzieckiem przysposobionym" – podaje biznes.interia.pl. Z artykułu dowiadujemy się, że aby pobierać rentę rodzinną (a co za tym idzie, być potencjalnie uprawnionym do 14. emerytury), muszą być spełnione określone warunki związane ze zmarłym oraz osobą uprawnioną do renty.

REKLAMA

Zmarły musiał za życia spełnić jeden z warunków:

Mieć ustalone prawo do emerytury, albo spełniać warunki do jej uzyskania. Mieć ustalone prawo do emerytury pomostowej. Mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniać warunki do jej uzyskania. Pobierać zasiłek przedemerytalny. Pobierać świadczenie przedemerytalne. Pobierać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Osoba uprawniona (dziecko) musi być:

Dzieckiem własnym zmarłego, Dzieckiem drugiego małżonka, Dzieckiem przysposobionym.

Dziecko ma wtedy prawo do renty rodzinnej (a więc i ewentualnie do 14. emerytury) jeśli spełnia jeden z warunków:

Nie ukończyło 16 lat Uczy się, a nie ukończyło 25 lat Bez względu na wiek, jeśli stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Kiedy 14. emerytura w 2025 roku i ile wyniesie w przypadku renty rodzinnej?

14. emerytura zostanie wypłacona prawdopodobnie we wrześniu 2025 r. (w tym przypadku trzeba mieć prawo do ww. świadczeń na dzień 31 sierpnia). Ile wyniesie? Podobnie jak 13. emerytura, czyli tyle co minimalna emerytura: 1878,91 zł brutto.

Nie wszyscy jednak dostaną pełną kwotę. W przypadku renty rodzinnej, 14. emerytura jest wypłacana tylko raz na całą rentę rodzinną, niezależnie od liczby uprawnionych osób.

REKLAMA