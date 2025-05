Maturzyści napytali sobie biedy. Dyrektor CKE może unieważnić matury – "złożyłem wnioski"

Niektórzy maturzyści mogą mocno pożałować tego, co zrobili. Chodzi o arkusze maturalne, które zostały opublikowane w serwisie X kilkanaście minut po rozpoczęciu egzaminów. To nielegalne i może doprowadzić do unieważnienia matury sprawcom. Dyrektor CKE Robert Zakrzewski zapewnia, że zrobi wszystko, by pociągnąć ich do odpowiedzialności. "Dzisiaj złożyłem pierwsze wnioski w prokuraturze i sukcesywnie będę składał kolejne" – przekazał.