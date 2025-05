Twierdzi, że odwołał się na maturze do "Dziewczyn z Dubaju". Chat GPT zapewnił go, że zda

Kreatywność uczniów nie zna granic, szczególnie gdy gra toczy się o egzamin tak ważny, jak matura. Dowodem na to jest Jelly Frucik – tiktoker znany głównie z treści kierowanych do dzieci i młodzieży. W czasie live’a pochwalił się, że na maturze z języka polskiego odwołał się do filmu... "Dziewczyny z Dubaju". Twierdzi, że to nie żart. Ma również nadzieję, że zda, bo tak przekonuje go chat GPT.