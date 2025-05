W filmie "Modden" twórcy skupiają się na życiu Johna Maddena. To słynny nauczyciel strategii futbolowych. Szczyt jego kariery przypadł na połowę lat 70., gdy drużyna Raiders, którą prowadził, zwyciężyła podczas Super Bowl. Potem mężczyzna współpracował także ze studiem gier EA Sports, pomagając stworzyć najbardziej realistyczne ruchy cyfrowych graczy. Został zapamiętany także jako wybitny komentator futbolu amerykańskiego.

Nowy film z udziałem Cage'a

Teraz odegra go Nicolas Cage . W obsadzie filmu zobaczymy także Christiana Bale'a, który wcieli się w Ala Davisa, właściciela drużyny Oakland Raiders. W pozostałych rolach wystąpią: John Mulaney (jako Trip Hawkins), Kathryn Hahn (jako Virginia Madden) i Sienna Miller jako (Carol Davis).

Przypomnijmy, że od majówki w kinach można oglądać film "Surfer", w którym główną rolę też gra Nicolas Gage. "Główny bohater powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na 'ich teren'. Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę" – brzmi opis fabuły.