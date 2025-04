Nicolas Cage wystąpił w "Surferze". Fot. kadr z "Surfera"

Dodajmy, że "Surfer" z Nicolasem Cage’em w roli głównej już podczas zeszłorocznego festiwalu w Cannes cieszył się ogromnym uznaniem i dostał sześciominutową owację na stojąco. Recenzenci są zgodni, że aktor "znów jest na fali", a to kolejna udana produkcja z jego udziałem.

Cage w roli głównej. "Surfer" już 2 maja trafi do kin

A o czym jest ten głośno zapowiadany thriller? "Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży, zabrania przybyszom wstępu na 'ich teren'. Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę" – brzmi opis fabuły.

Film trafi do polskich kin 2 maja.

Reżyserem obrazu jest Lorcan Finnegan, a autorem zdjęć Radosław Ładczuk. Operator wystąpił ostatnio w programie "Halo tu Polsat", gdzie opowiedział o kulisach pracy przy tym tytule.

– Jeśli chodzi o film 'Surfer', to zaczynaliśmy od samego scenariusza, nie było wtedy jeszcze obsady. To był thriller psychologiczny, w jakimś sensie nawiązujący do osobistej historii scenarzysty, któremu po prostu zaginął ojciec. Trwało poszukiwanie głównego aktora i okazało się, że tę rolę może zagrać Nicolas Cage. Ta postać (bohater filmu – przyp. red.) była napisana dla osoby, która ma 40 lat, a wiadomo, że Nicolas Cage ma dużo więcej (61 lat – przyp. red.), ale stwierdziliśmy, że może to być ciekawe – opowiadał Ładczuk.

