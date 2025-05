Premier Donald Tusk przyznał nagrody finansowe rannemu strażnikowi i oficerowi Służby Ochrony Państwa interweniującym podczas ataku na UW . Dodał, że wystąpił też do prezydenta o przyznanie im odznaczeń.

Przypomnijmy: to właśnie ci dwa mężczyźni próbowali obezwładnić napastnika, który wtargnął z siekierą na teren Uniwersytetu Warszawskiego. Zamordował 53-letnią portierkę, która zamykała właśnie drzwi do tzw. audimaksa, czyli Auditorium Maximum. To największa i najbardziej reprezentacyjna sala stołecznej uczelni.