Jak głosować w wyborach, będąc w podróży za granicą? Oto najprostszy sposób. Fot. Wojciech Stróżyk / Reporter

Jak głosować w I turze wyborów za granicą?

Do 13 maja była możliwość dopisana się spisu wyborców utworzonego za granicą. To najpopularniejsze i jednocześnie bardzo proste rozwiązanie, jednak w przypadku pierwszej tury jest już na nie za późno.

Jednak pozostaje jeszcze naprawdę ostatni dzwonek. To nieco mniej popularny sposób, czyli uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Wymaga osobistego złożenia wniosku. Dzięki takiemu zaświadczeniu można oddać głos w dowolnym obwodzie w kraju i za granicą. Nie trzeba dopisywać się do konkretnego obwodu.

Własnoręcznie podpisany wniosek o jego wydanie należy złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Gdy przebywamy za granicą, powinniśmy dostarczyć go do właściwego terytorialnie konsula. Możemy to zrobić tylko do 15 maja 2025 roku.

Zaświadczenie można w ten sposób uzyskać na obie tury wyborów. W dniu głosowania trzeba zabrać je ze sobą. Bez niego nie oddamy głosu. Niezbędny będzie też paszport lub dowód osobisty, o ile do kraju, w którym przebywamy, można wjechać na jego podstawie.

Jak głosować w II turze wyborów za granicą?

Trzeba złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców za granicą przez usługę e-Wybory, osobiście lub korespondencyjnie albo drogą mailową. Trzeba to zrobić do 27 maja.

To polecana opcja. Jest najszybsza i nie wymaga wychodzenia z domu. Wszystko można załatwić przez internet przez dosłownie kilka minut. Na tej stronie trzeba wypełnić formularz.

Zaznaczamy w nim kraj, w którym będziemy przebywać w trakcie wyborów oraz konkretny obwód głosowania do wyboru z listy. Musimy podać PESEL, dane z paszportu lub dowodu osobistego, adres pobytu za granicą, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego oraz nazwisko rodowe matki. Można to zrobić także osobiście lub korespondencyjnie. Wymaga to złożenia papierowego wniosku. Należy go wydrukować, własnoręcznie wypełnić i podpisać oraz dostarczyć do konsula osobiście lub pocztą.

Można to też zrobić drogą mailową. Należy wydrukować wniosek, własnoręcznie wypełnić i podpisać, a następnie zeskanować (ewentualnie zrobić zdjęcie) i przesłać na adres e-mail do odpowiedniego urzędu konsularnego.