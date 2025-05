To może być kluczowe 18 maja. Nowy sondaż pokazał jeden trend przed wyborami

To Rafał Trzaskowski prowadzi w większości sondaży prezydenckich, jednak najnowsze badanie pokazuje, że kandydaci tak naprawdę wciąż mają o co walczyć. Wyszło bowiem, że wielu Polaków może zmienić zdanie na ostatniej prostej przed głosowaniem. Najwięcej powodów do obaw powinni mieć Szymon Hołownia i Karol Nawrocki.