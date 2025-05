O co chodzi z decyzją USA?

Jak pisaliśmy w naszym serwisie INNPoland , Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że decyzja o ograniczeniu eksportów chipów wykorzystywanych w rozwoju AI, czyli "AI Diffustion Rule", nie wejdzie w życie. Ten ruch to przychylenie się do postulatów wielu państw, w tym Polski, której ambasadorzy aktywnie starali się o tę zmianę.

Później w debatach prezydenckich rywale Nawrockiego wykorzystywali ten wątek i dopytywali go o kulisy wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

– Od spędzenia siedmiu godzin w garażu człowiek nie staje się samochodem. Tak jak od spędzenia siedmiu godzin w Białym Domu nie staje się partnerem Donalda Trumpa – zaczął Szymon Hołownia w swoim pytaniu do Nawrockiego na debacie TV Republika. – Co pan z nim tak naprawdę załatwił? Czy pan pytał go o zdanie na temat NATO? (...) Co pan przywiózł poza zdjęciem? – kontynuował marszałek Sejmu.