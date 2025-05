Kaczyński wierzy w powrót PiS do władzy i wzywa na wybory

Jednak prezes największej partii opozycyjnej wierzy, że wybory prezydenckie to krok w kierunku dojścia PiS do władzy. Przypomnijmy: partia Jarosława Kaczyńskiego rządziła w latach 2015 – 2023, a odsunięta od władzy została podczas wyborów parlamentarnych z rekordową frekwencją. Teraz Jarosław Kaczyński mobilizuje wyborców PiS, by poszli do urn i głosowali na Karola Nawrockiego zapewniając, że potem nastąpi powrót PiS do władzy.