Trzaskowski na wiecu w Międzyrzeczu mówił m.in. o prawach mężczyzn i chłopców Fot. NewsLubuski/East News

Rafał Trzaskowski z małżonką zawitali dziś do Międzyrzecza. Kandydat KO mówił o stawce wyborów i o tym, na czym zamierza się skupić.

– Przede wszystkim prawa kobiet. Dlatego, że te wybory są o prawach kobiet. One są o tym, czy zakończymy tę erę, w której poprzednia władza deptała prawa kobiet i wprowadziła to średniowieczne prawo antyaborcyjne. Czy to wreszcie zmienimy? – pytał, wzbudzając owację swych zwolenników.

Dodał, że ważne jest to, czy kandydat ma doświadczenie w polityce.

– Będziemy głosowali, biorąc pod uwagę to, czy ktoś bierze odpowiedzialność za losy Polski, czy nie. Czy ma doświadczenie, czy tego doświadczenia nie ma. Bardzo wielu moich konkurentów ustawiło się w takiej wygodnej roli recenzentów. Nie brali za nic w odpowiedzialności, nie mają doświadczenia, a w związku z tym łatwo jest opowiadać o tym, że wszystko zrobiliby lepiej – mówił.

Podkreślił, że jest samorządowcem, więc doświadczenie ma.

– I wiele z tych spraw, o których mówimy, po prostu robiliśmy w praktyce. Jeżeli mówimy o prawach kobiet, to zobaczcie, ile rzeczy nam się udało. W Warszawie wprowadziliśmy darmowe żłobki. Nie tylko mówiliśmy o tym, że trzeba rozmawiać o prawa kobiet, tylko po prostu to zrobiliśmy. Wprowadziliśmy darmowe żłobki po to, żeby dziewczyny, kobiety, jeżeli tylko chcą, mogły wrócić na rynek pracy. I dzisiaj to jest standard, który będzie obowiązywał w całej Polsce – chwalił się.

Po stronie atakowanych

Mówił też o prawach mężczyzn i chłopców.

– Ale też staję przed wami jako ojciec i córki i syna. I też musimy jasno sobie powiedzieć, że nie może być dyskryminacji ani dziewcząt i kobiet, ale nie może być też dyskryminacji chłopaków. Rzadko o tym rozmawiamy, ale przecież widzimy czasami te rozdzierające serce obrazki, kiedy ojcom, którzy nic nie zrobili, odmawia się kontaktu z ich ukochanymi dziećmi po tym, jak niestety ich małżeństwo się nie udało – podkreślał.

– Jasno też musimy mówić, że nie ma też miejsca na dyskryminację w szkołach. (...) I to wam chcę powiedzieć, że ten standard, w którym zawsze stajemy po stronie atakowanych, zawsze stajemy po stronie wyszydzanych, powinien obowiązywać w całym kraju – stwierdził Trzaskowski.

