Popularność zyskują natomiast mniejsze partie. Konfederacja zyskała 1 pp. i uzyskała teraz 16 proc. wskazań. Także Lewica zyskała 1 pp. więcej i ma 6 proc. poparcia. To tyle samo, co Razem (+2 pp.). Trzecia Droga straciła 1 punkt i obecnie zagłosowałoby na nią 5 proc. obywateli. Co ważne: to ostatnie ugrupowanie jest koalicją i z takim wynikiem do Sejmu by nie weszło. Około 7 proc. badanych nie było w stanie wskazać swojego faworyta.