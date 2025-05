Kolejny atak na polskiej uczelni. Ujawniono, czym zaatakowany został wykładowca

We wtorek przed południem na jednej z prywatnych uczelni w Warszawie doszło do ataku na wykładowcę. Na prowadzone przez niego zajęcia wtargnął napastnik i uderzył go tępym narzędziem w tył głowy. Ofiara trafiła do szpitala, ale policja na razie nie szuka napastnika: nie dostała oficjalnego zgłoszenia.