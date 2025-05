W tym czasie firma Stanowskiego miała wystawić TVP 46 faktur na przeszło milion złotych. Onet ustalił, że youtuber współpracował z Telewizją Polską od końca 2018 do wiosny 2023 roku, produkując program "Stan futbolu". Twórca Kanału Zero miał zarabiać również jako ekspert podczas piłkarskiego Euro 2020 (40,5 tys. zł).

Wysocka-Schnepf i Stanowski. Dziennikarka TVP uderza w youtubera

Pod jej wpisem pojawił się komentarz z nagraniem z konta Kanału Zero, z "odpowiedzią Krzysztofa Stanowskiego". To fragment rozmowy byłego dziennikarza z Bogdanem Rymanowskim, który zacytował wpis prezenterki TVP.

– Ta kobieta jest intelektualnie ograniczona, to po pierwsze. Po drugie, jest absolutną fanatyczką, jest otumaniona. [...] To jest pewien problem dla dziennikarza, gdy nie potrafi być ponad jakieś swoje osobiste emocje – oświadczył Stanowski.

I dodał: – Mam nadzieję, że pani Schnepf jednak zarabia lepiej niż te kwoty, które zostały tu podane, które są zgodne z tym, co powiedziałem w swym nagraniu (wcześniej przyznał się do współpracy z TVP – red.).

Spięcie Wysockiej-Schnepf i Stanowskiego podczas debaty w TVP

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, już na początku poniedziałkowej debaty prezydenckiej w TVP doszło do kontrowersji. Stanowski ostro zaatakował Wysocką-Schnepf , która współprowadziła to wydarzenie.

– Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy cali i zdrowi. Ale dobrze, że pani tu jest, bo jest pani prawdziwym symbolem tego, co się dzieje z polskimi mediami, co się działo kiedyś i co się dzieje nadal – kontynuował wypowiedź, dodając, że jej "mąż czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta, domyślamy się którego".

– To nie jest obiektywizm. Pani nie powinno tu być. Musiałem to powiedzieć w imieniu wszystkich sztabów, które zgłosiły swój sprzeciw – oświadczył.

– To w uzupełnieniu do pana Stanowskiego, zacytuję jeszcze profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga. Jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić – powiedziała dziennikarka.