12 maja odbędzie się debata prezydencka, którą organizują trzy stacje: TVP , TVN i Polsat. Telewizja Polska zorganizowała spotkanie ze sztabami, by ustalić szczegóły. Kandydaci otrzymali już wstępne informacje na temat zasad i organizacji wydarzenia. Krzysztof Stanowski , który również brał udział w spotkaniu, zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie dokumentu, w którym podano skład prowadzących.

Debatę mają prowadzić Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) i Piotr Witwicki ( Polsat News). To właśnie nazwisko dziennikarki TVP wzbudziło największe emocje. Jak relacjonuje Stanowski, 8 z 10 przedstawicieli sztabów głosowało za zmianą prowadzącej. "20 minut kłótni. Decyzja TVP w tej sprawie jutro" – napisał Stanowski na platformie X.

Burza wokół debaty w TVP. Sztaby nie zgadzają się na Dorotę Wysocką-Schnepf

– Ja uważam, że w momencie, kiedy jest przygotowywana debata w telewizji publicznej, wszystkie komitety wyborcze powinny zgodzić się na prowadzących – powiedział poseł Rafał Komarewicz z Polski 2050 w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. – Jeżeli jakieś komitety mają wątpliwości co do prowadzących, to taka osoba nie powinna prowadzić w telewizji publicznej – dodał.