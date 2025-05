Tak wyglądać będzie Toyota bZ4X Touring Fot. Materiały prasowe Toyota

Toyota bZ4X Touring została stworzona poprzez powiększenie sylwetki bazowego modelu bZ4X. Dzięki zwiększeniu długości o 140 mm (do 4830 mm) i wysokości o 20 mm (do 1670 mm), inżynierom Toyoty udało się znacząco powiększyć pojemność bagażnika – aż o 148 litrów, osiągając imponujące 600 litrów.

To wzrost o ponad jedną trzecią w stosunku do standardowej wersji, co czyni bZ4X Touring niezwykle pakownym samochodem rodzinnym.

Projektanci Toyoty postawili sobie za cel maksymalne wykorzystanie przestrzeni zarówno w kabinie pasażerskiej, jak i w bagażniku. Kompaktowe wymiary układu napędowego pozwoliły na wygospodarowanie dużej ilości miejsca na bagaże oraz sprzęt rekreacyjny, niezbędny podczas dalekich wyjazdów. Dodatkowym atutem jest dzielona tylna kanapa w proporcji 40:60, która umożliwia łatwe i szybkie powiększenie przestrzeni ładunkowej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb użytkowników.

Inteligentny napęd i imponujące osiągi

Zgodnie z realizowaną przez Toyotę wielotorową strategią elektryfikacji, nowy bZ4X Touring będzie dostępny z dwoma wariantami napędu: na przednią oś oraz na wszystkie cztery koła. Wersja z napędem AWD wykorzystuje zaawansowane technologie XMODE oraz Grip Control, które zapewniają doskonałą przyczepność i stabilność na różnorodnych nawierzchniach, co jest nieocenione podczas wyjazdów poza utwardzone drogi.

Niezależnie od wybranego napędu, Toyota bZ4X Touring wyposażona jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 74,7 kWh brutto oraz ładowarkę pokładową o mocy 11 kW lub 22 kW (w zależności od wersji). Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi aż 150 kW, co gwarantuje całkiem szybkie uzupełnienie energii podczas długich podróży.

Ponadto bZ4X Touring posiada zaawansowany system chłodzenia cieczą oraz funkcję przygotowania akumulatora do ładowania. Kierowca może aktywować tę funkcję manualnie lub zostanie ona uruchomiona automatycznie przez system nawigacji. Pozwala to na osiągnięcie optymalnej temperatury baterii przed rozpoczęciem ładowania, co jest szczególnie istotne w niskich temperaturach, typowych dla zimy w naszej szerokości geograficznej.

Napęd Toyoty bZ4X Touring opiera się na udoskonalonym układzie e-Axle, charakteryzującym się niższą masą i bardziej kompaktowymi wymiarami. Wykorzystuje on nowoczesne półprzewodniki z węglika krzemu (SiC), które zwiększają efektywność i generują wyższą moc.

Wariant z napędem na przednie koła osiąga moc 224 KM (165 kW), natomiast bZ4X Touring z napędem na wszystkie koła dysponuje aż 380 KM (280 kW), co czyni go najmocniejszym modelem w aktualnej ofercie Toyoty.

Imponująca moc to nie jedyna zaleta. Model bZ4X Touring jest również przystosowany do holowania przyczep o masie do 1500 kg, co dodatkowo podkreśla jego wszechstronność i użytkowy charakter. Szczegółowe dane techniczne pojazdu zostaną ujawnione bliżej daty wprowadzenia na rynek.

Toyota, podobnie jak w przypadku innych swoich nowych pojazdów elektrycznych, oferuje na model bZ4X Touring program przedłużonej gwarancji na akumulator trakcyjny – Battery Care Program. Zapewnia on ochronę baterii do 10 lat lub do miliona kilometrów, pod warunkiem regularnego wykonywania corocznych kontroli stanu akumulatora. To świadczy o zaufaniu producenta do trwałości i niezawodności swoich rozwiązań.

Stylistyka z outdoorowym zacięciem

O ile standardowy model bZ4X charakteryzuje się smukłą i nowoczesną linią, o tyle wersja Touring zyskała bardziej surowy wygląd, typowy dla praktycznych kombi. Efekt ten osiągnięto poprzez zastosowanie chropowato-czarnego wykończenia nadkoli, czarnych felg oraz solidnych relingów dachowych.

Te ostatnie nie tylko podkreślają funkcjonalność SUV-a, ale także umożliwiają bezpieczny transport sprzętu sportowego czy długich przedmiotów, przy maksymalnym obciążeniu dachu wynoszącym 70 kg.

Najbardziej znaczące zmiany wizualne dotyczą tylnej, wydłużonej części nadwozia, która otrzymała nowy projekt zderzaka oraz światła LED o nowoczesnym, "outdoorowym" charakterze. Paleta dostępnych lakierów zostanie wzbogacona o nowy, elegancki odcień Brilliant Bronze.

Wnętrze kabiny bZ4X Touring bazuje na rozwiązaniach znanych z nowego bZ4X, oferując nowoczesną i ergonomiczną przestrzeń. Centralnym punktem deski rozdzielczej jest nowa konsola środkowa, ułatwiająca obsługę urządzeń cyfrowych, oraz nowoczesny panel przyrządów z 14-calowym ekranem multimedialnym, dostępnym w standardzie.

System multimedialny został wyposażony w funkcję nawigacji BEV, która stanowi cenne wsparcie dla kierowcy w planowaniu trasy i wyborze optymalnych punktów ładowania, uwzględniając aktualny stan naładowania akumulatora oraz pozostały zasięg.

Kiedy premiera bZ4X Touring?