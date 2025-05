Światowa premiera drugiej odsłony Toyoty C-HR odbyła się w czerwcu 2023 roku, a pierwsze egzemplarze modelu przeznaczone na polski rynek można było zamawiać już od lipca 2023 roku. Oficjalnie nowa Toyota C-HR weszła do sprzedaży w Polsce na początku 2024 roku, umacniając pozycję marki w popularnym segmencie miejskich SUV-ów i crossoverów.

Wymiary, pojemność bagażnika i możliwości transportowe

Nowa Toyota C-HR zachowuje kompaktowe wymiary, idealne do miejskiej dżungli, jednocześnie oferując praktyczne wnętrze.

Długość: 4360 mm Szerokość: 1830 mm Wysokość: 1558–1564 mm (w zależności od wersji) Rozstaw osi: 2640 mm

Hybrid 1.8: 388 litrów Hybrid 2.0 FWD: 364 litry Hybrid 2.0 AWD-i: 362 litry Plug-in Hybrid 2.0: 310 litrów

Przyczepa z hamulcem: 725 kg (dla wszystkich wersji hybrydowych) Przyczepa bez hamulca: 725 kg (dla wszystkich wersji hybrydowych)

Dostępne opcje silnikowe – wyłącznie hybrydy

1.8 Hybrid e-CVT: Silnik benzynowy 1.8l połączony z silnikiem elektrycznym, łączna moc układu 140 KM, napęd na przednią oś (FWD). 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT: Silnik benzynowy 2.0l połączony z silnikiem elektrycznym, łączna moc układu 197 KM, napęd na przednią oś (FWD). 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT AWD-i: Silnik benzynowy 2.0l połączony z silnikiem elektrycznym oraz dodatkowym silnikiem elektrycznym napędzającym tylną oś, łączna moc układu 197 KM, inteligentny napęd na cztery koła (AWD-i). 2.0 Plug-in Hybrid e-CVT: Silnik benzynowy 2.0l połączony z mocniejszym silnikiem elektrycznym i większą baterią, łączna moc układu 223 KM, napęd na przednią oś (FWD).

Spalanie i zużycie energii (dane WLTP)

1.8 Hybrid (140 KM): Średnie zużycie paliwa: 4,7–5,0 l/100 km 2.0 Hybrid (197 KM) FWD: Średnie zużycie paliwa: 4,8–5,1 l/100 km 2.0 Hybrid (197 KM) AWD-i: Średnie zużycie paliwa: 5,1–5,3 l/100 km 2.0 Plug-in Hybrid (223 KM): Średnie zużycie paliwa: 0,8-0,9 l/100 km, Pojemność baterii (brutto): 13,6 kWh, Zasięg w trybie elektrycznym (EV): do 66 km (WLTP), Zużycie energii w trybie EV: 15,3 kWh/100 km

Cennik i wersje wyposażenia Nowej Toyoty C-HR (stan na maj 2025)

1.8 Hybrid e-CVT (140 KM):

Comfort: od 139 900 zł Style: od 150 900 zł Executive: od 161 900 zł

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (197 KM) FWD:

Style: od 159 900 zł Executive: od 170 900 zł GR SPORT: od 180 900 zł Premiere Edition Executive: (wersja limitowana, może nie być już dostępna)

2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (197 KM) AWD-i:

Style: od 169 900 zł Executive: od 180 900 zł GR SPORT: od 190 900 zł Premiere Edition Executive AWD-i: (wersja limitowana, może nie być już dostępna)

2.0 Plug-in Hybrid e-CVT (223 KM) FWD:

Style: od 189 900 zł Executive: od 200 900 zł GR SPORT: od 210 900 zł Premiere Edition GR SPORT: (wersja limitowana, może nie być już dostępna)

Wyposażenie standardowe wersji podstawowej (Comfort)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA) Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC) System rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Automatyczne światła drogowe (AHB) System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)

8. Światła do jazdy dziennej w technologii LED

Toyota C-HR to bez wątpienia propozycja dla osób ceniących nowoczesny design, zaawansowane technologie oraz oszczędne i dynamiczne napędy hybrydowe. Szeroka gama wersji silnikowych i wyposażenia pozwala dopasować samochód do indywidualnych potrzeb, a odważna stylistyka wyróżnia go na tle konkurencji.