W drugim półfinale gospodarze ogłosili, że dalej przechodzą takie kraje jak: Litwa ( Katarsis, "Tavo Akys" ), Izrael (Yuval Raphael, "New Day Will Rise"), Armenia (Parg, "SURVIVOR"), Dania (Sissal, "Hallucination"), Austria ( JJ, "Wasted Love" ), Luksemburg (Laura Thorn, "La Poupée Monte Le Son"), Finlandia ( Erika Vikman, "ICH KOMME" ), Łotwa (Tautumeitas, "Bur Man Laimi"), Malta (Miriana Conte, "SERVING") i Grecja (Klavdia, "Asteromata").

Finał Eurowizji 2025. Oto kolejność występów

4. Izrael (Yuval Raphael – New Day Will Rise)

7. Ukraina (Ziferblat – Bird of Pray)

8. Wielka Brytania (Remember Monday – What The Hell Just Happened?)