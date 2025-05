Niemcy na Eurowizji wracają do korzeni. "Baller" to pierwsza piosenka po niemiecku od 18 lat

To pierwszy taki przypadek od 2007 roku – Niemcy wysyłają na Eurowizję piosenkę w języku niemieckim. I to nie byle jaką. Utwór "Baller" w wykonaniu bratersko-siostrzanego duetu Abor & Tynna to jeden z najciekawszych i najbardziej energetycznych kawałków, jakie Niemcy wystawiły do walki o eurowizyjny triumf od lat.