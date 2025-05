Rossmann rozdaje gratisy z kosmetykami L’Oreal i Maybelline. Oto, co zrobić, żeby się załapać

Rossmann znowu przyciąga uwagę fanów kosmetyków. Teraz ruszył z promocją, w której można zgarnąć to, co wszyscy kochają najbardziej, czyli... gratisy. Tym razem na celowniku znalazły się dwie kultowe marki makijażowe – L’Oreal Paris i Maybelline. To przy ich zakupie do torby wrzucą nam praktyczny upominek. A i mam dla was sposób na kosmetyczkę za złótówkę!