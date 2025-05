Rossmann – najlepszy SPF. Filtr przeciwsłoneczny 10/10

Najwyższą ocenę, czyli 10/10 punktów, otrzymał nawilżający krem ochronny z SPF 50 Feel Your Beauty Vibes BeBio Cosmetics – sygnowany nazwiskiem Ewy Chodakowskiej.

Eksperci docenili też lekką konsystencję i pielęgnujące właściwości produktu. W przeliczeniu na 100 ml, ten krem kosztuje 124,98 zł – to zdecydowanie wyższa półka cenowa, ale według oceniających, uzasadniona jakością.

Dlaczego nie więcej? Eksperci wskazali na brak substancji pielęgnujących w składzie. Mimo to, to bardzo solidna propozycja dla osób szukających taniego i skutecznego filtra, które mają już inny sprawdzony krem nawilżający.

Najlepszy SPF – budżetowo, ale z zastrzeżeniami Na kolejnej pozycji znalazł się Miya SPF 50 – krem na dzień z kwasem hialuronowym, w cenie 13,49 zł za 30 ml. To najtańsza opcja w zestawieniu. Zaletami są nowoczesne filtry i obecność składników pielęgnacyjnych, jednak ocena końcowa to 6/10 punktów. Powód? Obecność substancji drażniących oraz błędny skład na oficjalnej stronie producenta.

Najlepszy SPF – rozczarowanie znanej marki Na końcu zestawienia znalazł się krem z SPF 50 marki Christian Laurent, dostępny obecnie w promocyjnej cenie 35,99 zł za 30 ml (regularna cena to 59,99 zł).

rodzaj i jakość filtrów UV – nowoczesne i stabilne filtry były premiowane, obecność substancji aktywnych – np. oleje roślinne, kwas hialuronowy, witaminy, brak potencjalnie drażniących składników – m.in. alkoholu denaturowanego czy konserwantów o niekorzystnym profilu, stosunek ceny do jakości i pojemności , komfort użytkowania – np. konsystencja i łatwość aplikacji.

Wniosek? Wybierając krem z SPF, warto patrzeć nie tylko na wysokość filtra, ale też na to, co kryje się w składzie. Ranking czytamyetykiety.pl to przydatna podpowiedź dla tych, którzy chcą chronić skórę skutecznie, ale świadomie.