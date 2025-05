Strażnicy z Uniwersytetu Warszawskiego przerywają milczenie po tragedii. Student zabił pracownicę UW siekierą. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

REKLAMA

Mimo nieoficjalnego zakazu kontaktowania się z mediami dwóch strażników Uniwersytetu Warszawskiego zdecydowało się na rozmowę z Dariuszem Faronem, dziennikarzem Wirtualnej Polski. Opowiedzieli mu o swoich odczuciach i problemach, z jakimi muszą się codziennie mierzyć.

Jeden ze strażników wyznał, że on i jego koledzy czują złość po zbrodni, którą popełnił student Mieszko R. Młody mężczyzna rzucił się z siekierą na pracownicę uczelni. Kobiety nie udało się uratować. – Rozmawialiśmy nawet, że żeby coś się zmieniło, najwyraźniej musi dojść do tragedii. No to doszło – mówi wp.pl. Strażnicy przyznają, że mimo ponoszenia sporej odpowiedzialności, nie mają praktycznie żadnych uprawnień. Nie mają nawet tzw. środków przymusu bezpośredniego. Żadnej pałki, gazu, kajdanek, paralizatora. W razie sytuacji krytycznej zostają z gołymi rękami.

REKLAMA

Dodają też, że wbrew dotychczasowym doniesieniom, podczas tragicznej sytuacji, gdy student zamordował portierkę, interweniowało dwóch strażników. – Tomek usłyszał jakieś krzyki. Wyskoczył zza żywopłotu i zobaczył człowieka schylonego nad leżącą kobietą. Zapytał, w czym może pomóc. Miał usłyszeć od napastnika: "Jej już nic nie pomoże" – mówią strażnicy.

– Później ten człowiek ruszył na niego z siekierą. Nasz strażnik zareagował modelowo. Tak chwycił napastnika i go docisnął, że znacząco ograniczył mu możliwość ataku. Mimo to otrzymał przy tym ciosy. Drugi kolega, Darek, który do nich dobiegł, wytrącił sprawcy siekierę. Później go obalili – tłumaczą.

REKLAMA

Dopiero potem dołączył do nich wspomniany na przykład przez premiera Tuska oficer SOP.

Strażnicy UW. Bez uprawnień, bez szacunku

Mówią też, że wiele doniesień jest nieprawdziwych. W rzeczywistości nie było uciętej głowy, o które mówiły pierwsze docierające z UW pogłoski. Dodają, że to nieprawda, jakoby napastnik miał chodzić po kampusie przez dłuższy czas z siekierą w ręku. Boli ich brak szacunku i niedocenianie ich pracy oraz roli.

– Prawda jest taka, że nikt nas nie szanuje. Robimy za najniższą krajową. Czytam wypowiedzi pana rektora, że nasze uprawnienia mają się niedługo zmienić. Mam taką nadzieję, bo rozmawiamy naprawdę o podstawach. Czuję się nie jak strażnik, tylko jak pachołek do przestawiania – mówi jeden z nich w rozmowie z wp.pl. Pytani o to, co teraz jest dla nich najtrudniejsze, mówią o swoim stresie, napięciu, przygnębieniu.

REKLAMA