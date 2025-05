Bundeswehra ma stać się "najsilniejszą armią konwencjonalną w Europie". Ten ambitny cel ogłosił kanclerz Friedrich Merz w swoim pierwszym exposé w Bundestagu. – Musimy być w stanie się obronić, aby nie musieć się bronić – podkreślił nowy szef niemieckiego rządu, mając na uwadze zagrożenie ze strony Rosji. Ma to nastąpić w ścisłej współpracy z europejskimi partnerami, przy czym Niemcy kładą obecnie szczególny nacisk na współpracę wojskową z Wielką Brytanią.

Została ona przypieczętowana już jesienią porozumieniem, które oba kraje uznały za historyczne; chodzi tu o tzw. porozumienie z Trinity House. Jego nazwa pochodzi od miejsca w Londynie, gdzie zostało podpisane w październiku ubiegłego roku przez niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa i jego brytyjskiego odpowiednika Johna Healeya. Nigdy wcześniej nie zawarto takiego porozumienia między tymi dwoma krajami. Healey przybył w czwartek (15.05.2025) do Berlina, aby skonkretyzować wspólne plany.

Wspólne cele strategiczne

Oba kraje chcą teraz połączyć swoje siły, na przykład w celu ochrony Północnego Atlantyku i Morza Północnego. Przez Morze Północne przebiegają nie tylko ważne szlaki handlowe, ale także gazociągi i kable, które dostarczają energię elektryczną z dużych morskich elektrowni do wybrzeża.

– Te morskie samoloty rozpoznawcze mogą zwalczać okręty podwodne na dużych odległościach – podkreślił minister obrony Boris Pistorius po rozmowach ze swoim brytyjskim odpowiednikiem. W ten sposób obaj partnerzy wspólnie wzmocnili zdolności NATO do zwalczania okrętów podwodnych na Północnym Atlantyku i Morzu Północnym .

Rozwój rakiet dalekiego zasięgu

W obu krajach istnieje silny przemysł zbrojeniowy, również w tej dziedzinie planowana jest współpraca. Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall produkuje w swoich zakładach w Wielkiej Brytanii transportery opancerzone Boxer, które brytyjska armia zamówiła w liczbie 500 sztuk. Jednym z kluczowych elementów umowy jest wspólny rozwój broni precyzyjnej o zasięgu ponad 2000 kilometrów, do którego mogą dołączyć inne kraje europejskie.

Systemy, które są kompatybilne

Oba państwa chcą również współpracować w zakresie samolotów bojowych przyszłości, przynajmniej do pewnego stopnia. Niemcy wraz z Francją i Hiszpanią opracowują nowy system, natomiast Wielka Brytania wraz z Włochami i Japonią – inny. – Z europejskiego punktu widzenia absolutnie sensowne jest zapewnienie przynajmniej interoperacyjności, tak aby oba systemy mogły współpracować ze sobą podczas wspólnych przyszłych misji – podkreśla ekspert SPD ds. bezpieczeństwa Ben Schreer.

– Ciekawą kwestią jest to, co Wielka Brytania będzie gotowa i będzie w stanie zrobić dla obrony Europy. I tu oczywiście pojawiają się pewne krytyczne pytania, zwłaszcza dotyczące budżetu obronnego Wielkiej Brytanii, którego większy wzrost będzie coraz trudniejszy – dodał ekspert.

Ile pieniędzy otrzyma Bundeswehra?

W czwartek 15 maja minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul z CDU poparł cel wyznaczony przez prezydenta USA Donalda Trumpa , aby w przyszłości przeznaczać na obronność do pięciu procent niemieckiego PKB. I natychmiast został powstrzymany przez socjaldemokratycznego koalicjanta.

Minister obrony Boris Pistorius skomentował po spotkaniu z Johnem Healeyem, że opracowanie budżetu obronnego leży w gestii jego resortu. Punktem odniesienia są dla niego decyzje NATO, które zostaną podjęte podczas zbliżającego się szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w czerwcu: "Wszyscy wiemy, że będzie to znacznie droższe niż dwa procent, o których dziś mowa". Trzy procent PKB lub więcej nie jest "nierealne". Brytyjski minister obrony Healey dodał: "Nie chodzi tylko o to, ile wydajemy, ale także jak to robimy".