W stosunku do siły swojej gospodarki Polska już teraz wydaje na obronność najwięcej spośród państw NATO . Mimo to 92 proc. Polaków uważa, że powinna wydawać więcej.

Słowacji broniłby tylko co drugi jej mieszkaniec

Także w najnowszym raporcie respondenci ze Słowacji w podobny sposób wyróżnili się wśród ankietowanych ze wszystkich państw regionu. Tylko w tym kraju liczba gotowych do jego obrony w razie agresji nie sięgnęła nawet połowy i wyniosła 49 procent. Aż 41 procent słowackich respondentów jednoznacznie odpowiedziało, że swojej ojczyzny by nie broniło.

Najbardziej bojowa jest Polska

Zdumiewają natomiast niektóre wschodnie wybory ankietowanych. Rosję jako strategicznego partnera swojego kraju wskazał więcej niż co trzeci mieszkaniec Bułgarii (36 procent) i prawie co trzeci Słowacji (32 procent), a także co piąty ankietowany z Węgier (20 procent). I to mimo jej agresji na Ukrainę. Również co piąty węgierski respondent (22 procent) wskazał Chiny.