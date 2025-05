Niemcy pozamiatali na Eurowizji. Wyjaśniamy, o czym jest piosenka "Baller"

Niemcy należą do Wielkiej Piątki, czyli państw, które co roku z automatu przechodzą do finału Eurowizji. Gdyby duet Abor & Tynna nie należał do tego elitarnego grona, z pewnością znalazłby się wśród zwycięzców półfinałów. Ich elektroniczny hit "Baller", który zachwyca słuchaczy z całego świata, to pierwsza eurowizyjna piosenka po niemiecku od 18 lat.