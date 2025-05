Tegoroczną reprezentantką Polski na Eurowizji jest Justyna Steczkowska . 52-letnia doświadczona wokalistka przez ostatnie miesiące skrupulatnie przygotowywała się do swojego show. Ostateczny efekt wywołał wśród wielu osób podziw. Polka w Bazylei zaśpiewała piosenkę "Gaja". Co więcej, tańczyła i grała na skrzypcach. Momentem kulminacyjnym jej występu był ten, gdy zawisła na linach wysoko nad sceną, wykonując przy tym imponujące wokalizy.

– Moim zdaniem to jeden z największych tytanów pracy w polskim show-biznesie. Możliwość obserwowania jej z bliska to niesamowita przygoda, bo widać ogromne doświadczenie i wielowymiarowe podejście do pracy. Justyna nie tylko śpiewa – ona doskonale wie, jaki efekt chce osiągnąć na ekranie. Była zaangażowana na każdym etapie przygotowań. Ma jasną wizję choreografii, ruchu scenicznego, emocji. Ogromną wagę przywiązuje do detali – mówił w rozmowie z naTemat Konrad Szczęsny, członek polskiej delegacji i eurowizyjny ekspert.