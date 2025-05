Teraz artyści połączyli siły i pojawili się w duecie na scenie w Bazylei podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przed ogłoszeniem wyników dali prawdziwe show, które momentalnie zaczęło być komentowane w sieci. "OMG, co to było"; "Wspaniali"; "Spotkanie ikon"; "Legendarni"; "Ależ to było niesamowite starcie" – pisali internauci.