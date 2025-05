"Austrio, dzięki za uratowanie Eurowizji". Takich emocji przy wynikach nie było od lat

To był wieczór pełen emocji, napięcia i prawdziwego rollercoastera punktowego. Kiedy wszystko wskazywało na to, że Eurowizję 2025 w Bazylei wygra Izrael, wydarzył się cud. Austria, reprezentowana przez emocjonalnego JJ-a, zdobyła od widzów aż 178 punktów – o 99 więcej niż potrzebowała do zwycięstwa. Tym samym pokonała Izrael stosunkiem 436 do 357 punktów i… uratowała Eurowizję. Przynajmniej według widzów, bo w sieci sypią się podziękowania dla Austriaka.