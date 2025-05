24-letni Johannes Pietsch, to kontratenor o wyjątkowym głosie, który urodził się w austriackiej stolicy, ale dorastał w Dubaju. Szeroka publiczność poznała go dzięki finałowemu występowi w austriackim talent show "Starmania" w 2021 roku. Rok wcześniej próbował swoich sił także w brytyjskim "The Voice". Dziś występuje w Wiedeńskiej Operze Państwowej i studiuje muzykę klasyczną na Prywatnym Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Wiedniu (MUK).